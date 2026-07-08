Нападающий Алексей Бывальцев перешел в «Ак Барс»

Казанский «Ак Барс» подписал двухлетний контракт с 32-летним нападающим Алексеем Бывальцевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Бывальцев — опытный и надежный центр, хорошо знакомый тренерскому штабу по совместной работе»,— отметил главный тренер «Ак Барса» Марат Валиуллин.

В прошлом сезоне хоккеист выступал за «Автомобилист», где в 70 матчах набрал 17 очков (3 гола + 14 передач). Всего в КХЛ на счету Бывальцева 691 игра и 264 очка (97+167) при показателе полезности «+23».

Анар Зейналов