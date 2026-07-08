В Самарской области Роспотребнадзор не рекомендовал купаться на 11 пляжах

На 11 пляжах Самарской области пробы воды не соответствуют нормативам по микробиологическим показателям. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Несоответствия зафиксированы в зонах отдыха на первой, второй и четвертой очередях самарской набережной. Кроме того, не отвечают нормативам по микробиологическим показателям зоны рекреации на Волге у Загородного парка, на спуске на Советской Армии, в санатории «Можайский» и у Барбошиной поляны.

Также несоответствия выявлены на пляже Красноглинского района в Самаре, в зонах рекреации «Волжский замок», «Итальянский пляж» в Тольятти и на городском пляже в Отрадном (река Большой Кинель). В связи с этим Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от купания на этих объектах.

Георгий Портнов