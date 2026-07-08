Официальная безработица в Челябинской области за год выросла почти на 19%

В Челябинской области шестой месяц подряд растет официальная безработица. На конец мая в регионе числилось 8,2 тыс. безработных — это на 18,8% больше, чем годом ранее, сообщает Челябинскстат.

Число безработных увеличивается с начала года: с 9,7% в январе до 18,8% в мае. При этом общий уровень официальной безработицы пока остается низким и составляет 0,4%.

Одновременно в регионе становится меньше свободных рабочих мест. Если год назад предприятия искали 36 тыс. сотрудников, то в мае 2026-го — 29,4 тыс. В результате выросла конкуренция: теперь на десять вакансий приходится три специалиста, вместо двух.

Безработица растет на фоне сокращения рабочих мест. По данным челябинскстата, в апреле число рабочих мест на заводах области снизилось на 3,5% (до 244,7 тыс.). Сильнее всего кадры теряют металлургия (–5,9%), производство транспорта (–8,7%) и строительство (–8,3%).

Несмотря на это, средняя зарплата в регионе продолжает расти. В апреле она достигла 87,3 тыс. руб., что на 7,3% больше, чем год назад. С поправкой на инфляцию реальные доходы жителей увеличились на 2,6%.

Евгений Рыженьков