В Перми подешевела аренда двухкомнатных и трехкомнатных квартир

В Перми средняя стоимость съемных двухкомнатных квартир составляет 33,5 тыс. руб. Это на 2,7% ниже, чем полгода назад. Стоимость трехкомнатных квартир в краевой столице снизилась на 8,2% — до 40,9 тыс. руб. При этом цена на аренду однокомнатного жилья за полгода, напротив, выросла, но незначительно — до 26,5 тыс. руб. (+0,8%). Об этом сообщает портал «Мир квартир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Аренда квартир падала в цене с февраля по май из-за недостаточной платежеспособности арендаторов. Предложение объектов на рынке на конец июня было на 15-20% ниже, чем полгода назад. Это значит, что баланс на рынке смещается в сторону спроса. Его давление в ближайшие месяцы увеличится, и мы увидим рост ставок в большинстве городов страны», — отметил гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.