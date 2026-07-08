Градсовет Пермского края одобрил концепцию аквапарка и парка развлечений в Камской долине

На заседании градостроительного совета Пермского края были рассмотрены архитектурно-градостроительные концепции объектов, планируемых к реализации в составе жилого микрорайона «Пятый элемент» в рамках комплексного развития территории (КРТ) в Камской долине города Перми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Как сообщает минимущества региона, общая площадь комплекса с аквапарком по улице Спешилова превысит 40 тыс. кв. м. В состав комплекса войдут акватермальная и банная зоны, спортивный комплекс, гостиница, а также сопутствующая инфраструктура.

Также в жилом комплексе «Пятый элемент» будет семейный тематический парк. Около 70% территории займут озелененные пространства. «Концепцией предусмотрено тематическое зонирование по природным биомам региона: тундра, реки, тайга и горы. Каждая зона получит собственное архитектурное оформление и тематическое наполнение», - сообщает минимущество. На территории парка предусмотрены центральная прогулочная аллея, кафе, горка, лесные прогулочные маршруты, детский игровой комплекс и аттракционы.

Проект КРТ в Камской долине реализует кировский девелопер «Железно». В Камской долине «Железно» рассчитывает возвести 330 тыс. кв. м жилья. Кроме жилья застройщик построит аквапарк и парк развлечений, а также два детских сада. Кроме того «Железно» построит новый картодром на участке 16 га, между ш. Космонавтов и Гамовским трактом. Длина трассы составит 1,3 км, ширина — 8-12 м. Проект предполагал обустройство трибун на 400 мест и парковки на 250 автомобилей.