Челябинск оказался в топ-10 самых дешевых городов для туристов

Столица Южного Урала попала в топ-10 городов, путешествия в которые обходятся дешевле всего в России. Это стало известно из совместного исследования, которое провели геосервис 2ГИС и сервис бронирования гостиниц Otello. При расчете рейтинга учитывались стоимость ночи в отеле и двух приемов пищи в заведениях общепита. Средняя стоимость одного дня путешествия в России этим летом составляет 7,9 тыс. руб.

Дороже всего отдых этим летом обойдется в Петропавловске-Камчатском (8,6 тыс. руб. за ночь). Среди самых дорогих городов также Псков, Нижний Новгород, Южно-Сахалинск, Калининград, Сочи, Санкт-Петербург, Владивосток, Великий Новгород и Казань.

Челябинск вошел в десятку наиболее бюджетных направлений для путешествий этим летом — здесь один день путешествия обойдется в 6,3 тыс. рублей. Средний чек за один прием пищи на человека составляет 734 руб., а средняя стоимость одной ночи в отелях города — 4863 руб.

Помимо Челябинска самые невысокие расценки — в Барнауле, Кемерове, Астрахани, Сургуте, Томске, Иркутске, Омске, Вологде и Саратове. Самый низкий средний чек за еду по этим направлениям — в Вологде и Астрахани (711 руб. на человека за один прием пищи). А в Сургуте — наиболее бюджетное проживание (3,9 тыс. руб. за ночь).

Степан Смирнов