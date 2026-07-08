Краевой минкульт продолжает попытки отменить решение об увольнении худрука Театра-Театра

Представители краевого минкульта оспорили в Седьмом кассационном суде общей юрисдикции в Челябинске решение районного и краевого судов об увольнении художественного руководителя Театра-Театра Бориса Мильграма за нарушение им антикоррупционных норм. Об этом сообщает «Новый компаньон».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Мильграм

Фото: Андрей Чунтомов Борис Мильграм

Фото: Андрей Чунтомов

«Согласно позиции высших судов, увольнение — крайняя мера, которая должна применяться только при существенном конфликте интересов или в совокупности с иными нарушениями. — заявили в минкульте Прикамья. — В обращении мы подчеркиваем, что увольнение Б.Л. Мильграма из-за утраты доверия является несоразмерным наказанием, учитывая его многолетний безупречный труд на благо Перми и края и те факты, что нарушение совершено впервые и носит формальный характер».

Напомним, 28 ноября 2025 года Ленинский суд Перми удовлетворил иск прокуратуры и обязал краевое министерство культуры уволить худрука Театра-Театра Бориса Мильграма за ранее допущенное коррупционное нарушение. Формулировка увольнения — «в связи с утратой доверия».

По мнению надзорного органа, при заключении контрактов на постановку спектаклей с режиссером Александром Пронькиным в 2022–2023 годах господин Мильграм допустил конфликт интересов. Режиссер является супругом его дочери Эвы Мильграм. С апреля 2022-го по март 2023 года с режиссером заключили 12 договоров на общую сумму 2,2 млн руб. Ответчики заявляли, что в 2023 году прокуратуру Ленинского района Перми устроили меры реагирования министерства в виде вынесения замечания худруку.

В апреле 2026 года краевой суд поддержал решение об увольнении худрука Пермского академического Театра-Театра.