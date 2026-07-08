Вузы из Челябинска вошли в рейтинг самых высокооплачиваемых выпускников-юристов

Сервис SuperJob представил рейтинг государственных вузов России по уровню зарплат молодых специалистов, занятых в юридической сфере и окончивших вузы в 2020—2025 годах.

На 17-м месте расположился Национальный исследовательский университет ЮУрГУ со средней заработной платой выпускников 100 000 рублей в месяц. 58% выпускников ЮУрГУ остались работать в городе. 19-е место занял ЧелГУ со средним размером зарплат выпускников 95 000 рублей в месяц. При этом остались работать в городе 56% его выпускников.

Абсолютным лидером рейтинга стал МГИМО с медианной зарплатой выпускников-юристов 230 000 рублей в месяц. Следующий за ним — МГУ им. Ломоносова с зарплатой 200 000 рублей. Третье место делят СПбГУ и НИУ ВШЭ, показавшие отличную динамику: +20 000 рублей к 2025 году. Сейчас медианная зарплата выпускников этих двух вузов составляет по 180 000 рублей.

В рейтинг вошли вузы, выпускники которых традиционно востребованы в юридической сфере. Данные сформированы согласно базе резюме SuperJob и другим открытым источникам за два месяца до даты выхода рейтинга. Выборка для каждого вуза — не менее 70 резюме на соискание линейных и руководящих должностей выпускников профильных факультетов указанных годов выпуска, размещенных не ранее чем за 365 дней до даты выхода исследования, из которых не менее половины рассматриваемых резюме принадлежат выпускникам, уже нашедшим работу, соответствующую зарплатным ожиданиям из их резюме.

Кира Касимова