Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

На рынке офисной недвижимости значительный прирост объема нового предложения. В эксплуатацию введено почти 440 тыс. кв. м за второй квартал этого года. Это на 312 тыс. больше, чем по итогам первого квартала, посчитали эксперты CORE.XP и October Group.

Один из трендов, полагают аналитики, связан с тем, что офисный рынок Москвы продолжает смещаться за пределы традиционных деловых локаций. Если еще несколько лет назад основной объем нового строительства был сосредоточен в районе «Москва-Сити» и центра, то сегодня девелоперы и крупные компании все чаще рассматривают новые деловые кластеры, сочетающие удобную транспортную доступность, близость к центру и потенциал для масштабного развития. При этом значительную часть нового предложения формируют штаб-квартиры крупных российских компаний.

Одним из перспективных направлений становятся восточные районы столицы, где рынок качественных офисов находится на стадии активного формирования. Наиболее привлекательными выглядят Басманный, Таганский и Красносельский районы. Здесь только начинает складываться современное предложение класса А, а в некоторых локациях объекты такого уровня практически отсутствуют.

Основной вклад в увеличение объема нового предложения обеспечивают крупные проекты класса А. На этот сегмент пришлось 430 тыс. кв. м — около 99% квартального ввода. Доля класса B+ составила лишь в пределах 5 тыс. кв. м.

Светлана Бардина