Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денисов Денис Фото: Денисов Денис

Побывал в Санкт-Петербурге на открытии фестиваля Pianissimo. Фестиваль монотематический, чисто фортепьянный. Только исполнительское мастерство, только молодые пианисты из России, Италии, Португалии, Турции, Южной Кореи, Мексики.

Но, конечно, без мультижанровости не обойтись… В нашем случае исполнительские площадки — сплошь музеи и выставочные залы. О питерских уже говорилось, в Москве это Дом культуры «ГЭС-2», в Нижнем Новгороде — центр «Пакгауз», в Калининграде — филиал Третьяковки. Так что от живописи и архитектуры, да и от литературы фестиваль не дистанцируется.

Среди партнеров — часовая мануфактура «Константин Чайкин», создатель которой и живописец, и часовых дел мастер, и легендарный отель «Астория», аккурат перед фестивалем придумавший для постояльцев «Книжное меню». То есть ты заказываешь у «книжного консьержа» «на почитать» литературу под слоганом «Город под обложкой». Предлагается восемь наименований, среди которых и «Мой Эрмитаж» Михаила Пиотровского, бессменного хранителя главного питерского музея, и «Палаццо Мадам» Льва Данилкина (биография Ирины Антоновой, полувекового директора ГМИИ им. А. С. Пушкина в Москве).

Пикантный выбор. Если зачитаешься — сканируешь QR-код, и консьерж доставляет том по удобному адресу. «Книжное меню» будут сменять раз в сезон. В рамках параллельной программы фестиваля Pianissimo мы посетили музыкально-мемориальный музей Гурьянова, который буквально только что открылся на углу Литейного и улицы Некрасова. Георгий (Густав) Гурьянов был барабанщиком группы «Кино», хотя сам более ценил другую свою ипостась — живописца и графика. В середине 2010-х он был признан «самым дорогим русским аукционным художником». В памяти знавших его людей он остался «совестью петербургского стиля» и «последним денди Питера».

Поэтому в квартире-музее равно представлены барабанная установка, афиши выступлений, обложки дисков и гурьяновские картины с палитрой и бесчисленные коробки из-под обуви с коллекцией из полутора сотен галстуков. Но это все отдельная история.

Дмитрий Буткевич