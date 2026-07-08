Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gareth Patterson / AP Фото: Gareth Patterson / AP

Текущий чемпионат мира по футболу стал первым турниром с таким большим числом ставок. Только на Polymarket к началу мундиаля насчитывалось свыше 150 профильных позиций — можно было поставить на победителей матчей, цвет бутс игроков или на то, заплачет ли Криштиану Роналду. По данным Bernstein, чемпионат мира добавит $5-10 млрд к рынкам прогнозов.

Технологии не прошли мимо такого куша. Все больше участников пользуются ИИ-подсказками. Telegram-боты обещают точность в 95%. Алгоритмы отвечают за азарт, но не без проблем. Например, во вчерашнем матче Швейцария — Колумбия ChatGPT и Claude предсказывали победу колумбийцев со счетом 2:1, Le Chat и Mistral — 1:0 также в пользу кофейщиков. В реальности швейцарцы выиграли по пенальти — 4:3.

Компании Lenovo и Migu Video проводят на мундиале челлендж с дюжиной китайских языковых моделей. DeepSeek, Qwen, Kimi, Tencent Hunyuan и другие крупнейшие решения прогнозируют каждый матч. Пока ИИ точнее: примерно 62% правильных прогнозов у машин против 55% у людей. Звучит весомо — до первого сюрприза.

В матче Испания—Кабо-Верде все 12 китайских моделей единогласно поставили на испанцев. В реальности была ничья. В игре Германия — Парагвай Kimi была уверена в счете 3:1, DeepSeek и Qwen — 3:0, ERNIE Bot — 2:0. Все выбрали победителем Германию. На поле Парагвай выиграл по пенальти.

В подобных прогнозах ИИ я вижу не сбой, а признак инструмента. Алгоритмы работают, обучаются и выбирают статистического фаворита, футбол выбирает драму. Со временем и накопленными данными модели станут точнее. А пока, придет ли Эрлинг Холанд на матч с хвостиком или косичками, зрители смогут предсказать, опираясь на собственные ощущения.

Александр Леви