Прокуратура выявила нарушения прав студентов Бугурусланского летного училища

Уральская транспортная прокуратура выявила нарушения в работе Бугурусланского летного училища гражданской авиации (БЛУГА), которое является филиалом Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации. Сразу несколько курсантов не закончили обучение в установленный федеральным стандартом срок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ранее прокуратура проводила проверку, в ходе которой сотрудники выявили нарушения сроков доведения образовательной программы др обучающихся по специальности «Летная эксплуатация летательных аппаратов». Несколько студентов не смогли завершить обучение в установленный срок, из-за чего их права на получение квалификации и будущее трудоустройство также были нарушены.

Транспортный прокурор намерен восстановить права обучающихся, в связи с чем было внесено представление руководителю училища. Надзорный орган потребовал принять меры в отношении курсантов. Исполнение представления будет на контроле прокуратуры.

Яна Вежлева