Города и села Красноярского края накрыло дымкой из-за лесных пожаров

В Красноярске установилась плотная дымка с запахом гари. Как сообщил в своем Telegram-канале министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин, из-за северного ветра регион накрыло задымлением от лесных пожаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Кроме того, вчерашние космоснимки показывают, что к этой ситуации добавляется шлейф дыма с северо-востока Томской области, который воздушные массы также тянут в нашу сторону. Ориентировочно задымление продержится около суток»,— пояснил глава министерства.

По данным Западно-Сибирского УГМС, режим неблагоприятных метеоусловий продлен до 19:00 по местному времени 9 июля на территории Красноярска, Железногорска, Зеленогорска и еще ряда населенных пунктов региона. По информации краевого Лесопожарного центра, в устранении лесных пожаров задействованы около 1,5 тыс. человек. К утру 8 июля в Красноярском крае было зарегистрировано 190 лесных пожаров на площади 143,9 тыс. га.

Александра Стрелкова