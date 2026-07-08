Прикамский завод начал поставки прицепов в Монголию

ООО «Краснокамский ремонтно-механический завод» (КРМЗ) поставило партию легковых автоприцепов в Монголию. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Ранее на форуме «Дни пермского бизнеса — 2026» компания представила зарубежным партнерам свою продукцию, а также приняла монгольскую делегацию на своей производственной площадке. По итогам переговоров в Монголию была отправлена первая партия техники.

ООО «Краснокамский РМЗ» зарегистрировано в 1999 году. Предприятие производит нестандартные металлоконструкции и комплектующие с 1973 года. Автоприцепы под маркой «Экспедиция» предприятие выпускает с 2015 года.

В 2025 году выручка компании составила 1,4 млрд руб., что на 8,4% ниже показателя 2024 года. Чистая прибыль сократилась с 83 млн до 17,2 млн руб.