Житель Казани предстанет перед судом за нападение на подростка в местном ТРЦ

Прокуратура Ново-Савиновского района Казани утвердила обвинительное заключение по делу о покушении на убийство в отношении местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура Татарстана.

По версии следствия, вечером 30 октября 2025 года в торгово-развлекательном центре на проспекте Хусаина Ямашева 61-летний мужчина напал на несовершеннолетнего и нанес ему удар ножом в грудь. Жизнь подростка удалось спасти благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Дело направлено в суд.

Анар Зейналов