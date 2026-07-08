В Ульяновской области расследуют ДТП с тремя погибшими

Начата проверка по факту смертельной аварии в Ульяновской области. Происшествие случилось днем во вторник, 7 июля, на улице Новой в рабочем поселке Новая Майна в Мелекесском районе. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации УМВД по Ульяновской области, водитель машины Haval Jolion, мужчина 1978 года рождения, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «ГАЗ». В результате ДТП водитель и два пассажира иномарки скончались на месте до приезда скорой помощи. Также пострадал ребенок, ехавший в одной из машин.

Георгий Портнов