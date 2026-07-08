Суд оставил в силе приговор замглавы управления мелиорации в Омске

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор в отношении бывшего замруководителя ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Омской области» Павла Огаря и директора строительной компании ООО «Евротехстрой» Павла Солгалова. Чиновника признали виновным в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и приговорили к четырем годам лишения свободы со штрафом 3,3 млн руб., его подельника, обвиняемого в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ), — к четырем годам лишения свободы со штрафом 2,2 млн руб., сообщает прокуратура региона.

Согласно материалам дела, замглавы учреждения получил от бизнесмена более 1,1 млн руб. за незаконный отказ в суде от исковых требований к его организации на сумму около 31 млн руб., а также за совершение иных незаконных действий в его пользу. Кроме денег, установили правоохранители, предприниматель в качестве взятки передал фигуранту дела одежду стоимостью 55 тыс. руб. для участия в совещании, которое проходило в Москве.

Как писал «Ъ-Сибирь», Павла Огаря и Павла Солгалова правоохранители задержали в июне 2023 года. В июле 2024 года прокуратура направила уголовное дело в суд.

Александра Стрелкова