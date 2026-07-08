В Челябинске директора ЧОП осудили на 6,5 лет за сбыт наркотиков

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор руководителю частного охранного предприятия «СпецОхрана», признав его виновным в незаконном сбыте наркотических средств в значительном размере (п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

В марте 2026 года в ходе совместной операции региональных управлений ФСБ и МВД подозреваемый был задержан с поличным при попытке продажи мефедрона. Материалы оперативно-розыскной деятельности были переданы в следственные органы СК России, которые возбудили и расследовали уголовное дело.

Суд назначил фигуранту наказание в виде 6 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Евгений Рыженьков