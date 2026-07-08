Зарубежные СМИ: Почему принц Гарри проиграл дело против британского таблоида?

Высокий суд Лондона полностью отклонил иск герцога Сассекского и еще шести публичных персон. Они обвиняли издателя Daily Mail — компанию Associated Newspapers — в незаконном получении личных данных. Всего в иске описывалось 97 таких случаев. Однако представителям издания удалось доказать, что информацию журналисты получали от инсайдеров. Подробнее о деле принца Гарри и Daily Mail — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Isabel Infantes / Reuters Фото: Isabel Infantes / Reuters

Вместе с принцем Гарри иски подавали актрисы Элизабет Херли и Сэди Фрост, бывший депутат парламента Саймон Хьюз, Дорин Лоуренс, оказавшаяся в центре внимания прессы после убийства ее сына на расовой почве, а также Элтон Джон со своим партнером (международное сообщество ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), пишет The Wall Street Journal. Все они обвиняли Associated Newspapers в незаконном получении личной информации: прослушке телефонов, частных детективах, медицинских данных и других каналах.

Однако судья Мэттью Никлин заявил, что одних подозрений недостаточно для вынесения решения. По его словам, даже если издатель не может четко назвать источник, это еще не доказывает, что он использовал нелегальные методы. Для принца Гарри это стало первым крупным поражением в суде после нескольких успешных исков против таблоидов.

Reuters допускает, что этот кейс может стать для герцога Сассекского последним. Он уже много лет ведет борьбу с журналистами. По словам Гарри, именно агрессивное преследование СМИ сыграло роль в гибели его матери, принцессы Дианы. Во время процесса против Daily Mail он также говорил, что публикации газеты превратили жизнь его жены Меган Маркл в «настоящий кошмар». Вердикт суда принц Гарри назвал «очевидным сокрытием правды» и отметил, что обвинители представили убедительные доказательства. В Associated Newspapers, напротив, решение считают «победой свободной прессы». Компания теперь собирается взыскать с истцов судебные расходы, которые, по оценке издателя, превысили 50 млн фунтов стерлингов.

Как отмечает The Guardian, дело развалилось не просто так. Одним из ключевых свидетелей обвинения должен был стать бывший частный детектив Гэвин Берроуз, однако незадолго до суда он отказался от собственных показаний и полностью опроверг незаконное сотрудничество с Daily Mail. В результате судья не засчитал прошлые признания детектива, а независимых доказательств у истцов не было. Обвинению не удалось обосновать ни прослушку телефонов, ни использование жучков, ни подкуп полиции. Представители принца Гарри отметили, что многие документы того периода — включая банковские счета, электронные письма и другие архивные материалы — были просто удалены или утеряны.