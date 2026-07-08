На федеральных трассах в Челябинской области ограничили движение фур из-за жары

В Челябинской области 8 июля введено временное ограничение на проезд тяжеловесного транспорта по федеральным автодорогам М-5 «Урал», А-310 (Челябинск — граница с Казахстаном) и Р-254 «Иртыш». Мера действует с 12:00 до 22:00 по местному времени.

Ограничения введены из-за аномальной жары свыше +32°C для предотвращения деформации дорожного покрытия. Под запрет попал грузовой транспорт, масса которого превышает допустимые нормы: для одиночных автомобилей — от 18 до 35 т, для автопоездов — от 28 до 44 т в зависимости от количества осей.

Евгений Рыженьков