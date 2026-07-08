Жительница Самары получила 640 тыс. рублей пенсии за фиктивную инвалидность

Жительница Самары обвиняется в мошенничестве при получении пенсии по фиктивной инвалидности (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ). Это позволило ей незаконно получить более 640 тыс. рублей, сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По версии следствия, женщина в 2021 году представила документы с недостоверными сведениями о здоровье для получения III группы инвалидности и назначения выплат. С декабря 2021 по июнь 2026 года она получала социальные выплаты на незаконной основе.

На этапе предварительного расследования обвиняемая полностью возместила ущерб потерпевшей стороне. В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы на рассмотрение в Октябрьский районный суд Самары.

Георгий Портнов