Хоккейная «Лада» пополнилась канадским легионером

Канадский хоккеист Бен Кинг заключил одностороннее соглашение с «Ладой» до завершения сезона-2026/27. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Карьерный путь игрока прошел через все уровни национального хоккея Канады. Прошлый сезон нападающий начал в АХЛ за «Торонто Марлис», проведя 20 игр с четырьмя набранными баллами, а завершил его в ECHL в составе «Цинциннати Сайклонс». В лиге Восточного побережья Кинг сыграл 43 матча, забросив 13 шайб и сделав 33 передачи.