В Пермском крае реализуют аграрный проект стоимостью 6 млрд рублей

АО «Агро-Холдинг Майский» при поддержке ВТБ реализует крупный инвестиционный проект в сфере животноводства. Соглашение подписано в рамках промышленной выставки «Иннопром-2026».Об этом сообщает портал регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Проект предусматривает модернизацию действующего производственного комплекса и создание новых площадей по разведению свиней в поселке Майском Краснокамского округа Прикамья. Кроме того, предусматривается рост производственной эффективности предприятия и увеличение объемов выпуска мясной продукции. Общий объем инвестиций оценен в 6 млрд руб. Планируется, что объект выйдет на полную мощность во втором полугодии 2030 года.

По данным руководства агрохолдинга, реализация проекта позволит увеличить присутствие продукции в федеральных торговых сетях, развивать собственную розницу, а также выйти на экспортные рынки.

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что АО, созданное в 2021 году и владеющее имуществом бывшего Пермского свинокомплекса, впервые зафиксировало чистую прибыль. В 2025 году она составила 44,9 млн руб. против 41,7 млн убытка годом ранее (рост 207%). Выручка общества выросла на 40%, с 1,8 до 2,5 млрд руб.