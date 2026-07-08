Видео избиения подростка в Орске заинтересовало главу СК России

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК Вячеславу Зудерману представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту нападения на несовершеннолетнего в Орске. Основанием для вмешательства главы ведомства послужила видеозапись, распространившаяся в социальных сетях.

На кадрах зафиксировано, как мужчина на одной из улиц города наносит удары подростку металлическим предметом, сопровождая свои действия угрозами убийством. Очевидцы сообщают, что в руках у нападавшего была часть трубы. По данному факту следственными органами СК России по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по статьям 119 УК РФ (угроза убийством) и 213 УК РФ (хулиганство).

В рамках поручения главы СК региональному СУ предстоит доложить о предварительных результатах расследования и установленных обстоятельствах произошедшего. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Яна Вежлева