ФСБ пресекла незаконный сбыт изделий из золота в Новосибирске

Управление ФСБ России по Новосибирской области сообщило о пресечении продажи ювелирных изделий из золота без маркировки. В отношении подозреваемой в организации незаконной деятельности возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171.1 УК РФ (сбыт товаров и продукции без маркировки, совершенный в особо крупном размере).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Управление ФСБ России по НСО Фото: Управление ФСБ России по НСО

Как установило следствие, предпринимательница занималась реализацией ювелирных изделий, не имеющих установленной с 1 сентября 2025 года обязательной маркировки. В ее магазине на Гусинобродском шоссе в Новосибирске силовики обнаружили более 2 кг изделий из золота 585-й пробы стоимостью свыше 16 млн руб.

Фигурантке дела грозит до шести лет колонии со штрафом, а также обращение изъятого золота в доход государства.

Михаил Кичанов