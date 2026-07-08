В Ульяновской области устраняют последствия атаки БПЛА

Средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата над Новоспасским и Чердаклинским районами Ульяновской области. Об этом сообщил губернатор Алексей Русских.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате атаки БПЛА нет. Материальный ущерб причинен не был. На месте происшествия работают оперативные службы.

В регионе действует запрет на распространение видеоматериалов и фотографий беспилотников или их обломков в интернете.

Из-за атаки БПЛА в ульяновском аэропорту вводились ограничения на прием и отправление самолетов. Сейчас он работает в штатном режиме. Отменен один рейс в Москву.

Георгий Портнов