НОВИКОМ и Группа Синара выводят сотрудничество на новый уровень

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) и Группа Синара расширяют стратегическое сотрудничество. Стороны заключили соглашение, в рамках которого банк продолжит предоставлять комплексное обслуживание предприятиям холдинга. Документ подписан на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2026.

Фото: АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Ключевая цель партнерства — расширение операционных и финансовых возможностей предприятий. В их числе — размещение денежных средств на депозитах, а также получение банковских гарантий для обеспечения платежей и реализации текущих и перспективных проектов.

«Подписание соглашения – важный шаг в развитии сотрудничества между банком и Группой Синара. НОВИКОМ высоко ценит возможность вносить вклад в развитие одной из крупнейших российских компаний, особенно сейчас, когда перед партнером стоит стратегическая задача по созданию поездов для первой отечественной высокоскоростной магистрали», — отметил заместитель Председателя Правления НОВИКОМа Алексей Кузнецов.

НОВИКОМ и Группа Синара сотрудничают с 2023 года. В прошлом году общий объем кредитования предприятий компании составил более 20 млрд руб. Стороны совместно реализуют крупный проект по созданию и модернизации производства магистральных и маневровых локомотивов на Людиновском тепловозостроительном заводе (входит в Группу Синара).

«Для Группы Синара важно выстраивать партнерство с финансовыми институтами, которые глубоко понимают специфику нашего бизнеса, длинные инвестиционные циклы и потребности наших производственных площадок. Соглашение с банком НОВИКОМ позволит нам оптимизировать финансовые потоки, эффективно управлять ликвидностью и гарантировать надежное ресурсное обеспечение для реализации текущих и перспективных проектов», — подчеркнул первый заместитель генерального директора по финансам Группы Синара Анатолий Овсянников.

*** АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА», «НКР» АА.ru и АКРА «АА(RU)», а также рейтинг НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом. Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) – на уровне «AA+» со стабильным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

* ** Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации «Ростех» и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчётности по МСФО. В структуру «РТ-Финанс» входят банк НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

** * Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В состав корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Стратегия развития Корпорации до 2036 года направлена на дальнейшее развитие оборонного производства, военно-технического сотрудничества с другими государствами, увеличение доли гражданской продукции, создание новых частно-государственных партнерств. Консолидированная выручка в 2025 году превысила 4,5 трлн рублей.

* * * Группа Синара — диверсифицированная компания, объединяющая предприятия различной отраслевой направленности. Приоритетными бизнес-направлениями являются транспортное машиностроение, девелопмент, финансовые услуги.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»