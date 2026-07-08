Директора коммунального предприятия дисквалифицировали в Нижегородской области

За систематическое неисполнение требований Росприроднадзора и неустранение экологических нарушений в Нижегородской области дисквалифицировали директора МП «Коммунальная служба» Краснооктябрьского округа. Он дисквалифицирован на полгода, сообщили в пресс-службе ведомства.

Предприятие эксплуатирует канализационные очистные сооружения административного центра — села Уразовка, реконструированные по федеральному проекту «Оздоровление Волги».

После реконструкции на объекте нашли 17 нарушений. В том числе факт сброса сточных вод в ручей Сухой Пар с превышением ПДК по ряду загрязняющих веществ. Юридическое лицо и директора привлекли к административной ответственности и выдали предписание об обязательном устранении нарушений. Однако все требования надзорного органа они не выполнили.

Галина Шамберина