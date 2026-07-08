Сергея Канищева переизбрали омбудсменом Воронежской области

На пост уполномоченного по защите прав человека в Воронежской области на очередном заседании региональной облдумы единогласно переизбрали Сергея Канищева, ранее также возглавлявшего региональный избирком. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в пресс-службе воронежской облдумы. Господин Канищев занимает должность воронежского омбудсмена с июля 2021 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Канищев

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Сергей Канищев

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

До Сергея Канищева этот пост занимала Татьяна Зражевская — она была омбудсменом с 2011 года. Сергей Канищев покинул избирательную комиссию Воронежской области, которую он возглавлял с 2016 года, в апреле 2021-го. Как ранее отмечал источник «Ъ-Черноземье» в региональной власти, господин Канищев «вышел из игры» из-за очень тяжелой кампании по выборам в Госдуму.

Сергей Канищев родился в августе 1972 года в Воронеже. В 2000-м году окончил юрфак Воронежского госуниверситета по специальности «юриспруденция». С 1996 по 2007 год работал в юридическом отделе администрации Железнодорожного района Воронежа, а затем с июня 2007 года — начальником отдела кадровой работы с предприятиями администрации Воронежа. С 2009-го по 2016-й занимал пост замруководителя управления госслужбы и кадров облправительства.

Как Сергей Канищев покинул воронежский избирком — в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов