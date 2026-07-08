Вице-премьер Башкирии Олег Ли будет курировать минцифры региона

Глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в схему распределения полномочий вице-премьеров. В документе теперь прописаны обязанности заместителя премьер-министра Олега Ли, назначенного на этот пост в середине мая.

Новый вице-премьер будет отвечать за цифровое развитие региона и государственную политику в области создания, развития и внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в отраслях экономики, социальной сфере и государственном управлении Башкирии. Он должен организовать взаимодействие государственных органов республики, территориальных подразделений федеральных органов власти, муниципалитетов и заинтересованных лиц по вопросам цифровых технологий.

Кроме того, господин Ли будет курировать деятельность министерства цифрового развития государственного управления Башкирии, а также в пределах полномочий кабмина взаимодействовать с региональным управлением Роскомнадзора. Ранее минцифры находилось в ведении первого вице-премьера — министра экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Рустама Муратова.

Идэль Гумеров