В Березниках восстановили подачу воды

Сегодня утром аварийные бригады восстановили работу водозабора «Усолка» в Березниках, вышедшего вчера из строя из-за сильного ветра. Об этом сообщил глава города Алексей Казаченко.

«Аварийные бригады работали всю ночь. К 8:00 утра подача воды полностью восстановлена», — написал господин Казаченко.

В муниципалитете продолжают устранять повреждения на линиях электропередач. Наибольшие разрушения зафиксированы в населенных пунктах Орел, Огурдино, Пешково, Турлавы — там из поваленных деревьев повреждены опоры ЛЭП и провода. «Ночью расчисткой занимались три бригады. С утра количество усилено до шести. Специалисты оперативно расчищают проезды и восстанавливают ЛЭП», — рассказал глава Березников.