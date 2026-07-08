В Башкирии из-за ударов молний загорелось несколько домов

За последние сутки в Башкирии загорелось несколько частных домов и хозяйственных построек из-за попадания грозовых разрядов, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по республике.

В деревне Дмитриевка Зилаирского района на Совхозной улице молния повредила электрический счетчик, затем огонь перекинулся на фасад бревенчатого дома. Соседи и добровольная пожарная команда села потушили возгорание до прибытия пожарных.

В Белорецке на улице Димитрова из-за грозового разряда загорелась мягкая кровля двухэтажного кирпичного дома. Пожар потушили расчеты МЧС РФ.

В селе Новонагаево Краснокамского района на улице Мелиораторов из-за удара молнии загорелся бревенчатый сарай. Огонь также повредил пластиковый сайдинг соседнего двухквартирного кирпичного дома. Площадь возгорания составила 30 кв. м.

Майя Иванова