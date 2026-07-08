Находки из скифского кургана Чинге-Тей I переданы музею в Туве

Государственный Эрмитаж передал Национальному музею Тувы часть археологической коллекции кургана Чинге-Тей I. Об этом сообщил глава республики Владислав Ховалыг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Среди экспонатов — украшения погребального наряда и изделия из золота, выполненные в знаменитом зверином стиле. По своему исполнению они близки к материалам всемирно известного кургана Аржаан-2»,— отметил руководитель региона.

Курган Чинге-Тей I в тувинской «Долине царей» был исследован несколько лет назад Южно-Сибирской и Забайкальской экспедициями Эрмитажа. Находки относятся к раннескифскому времени (к. VII — н. VI века до н. э.). В Эрмитаже они проходят реставрацию и консервацию. Планируется, что эти работы полностью завершатся к 2028 году.

По словам господина Ховалыга, Национальный музей Тувы подготовит экспозицию с поступившими предметами из Чинге-Тей I.

Валерий Лавский