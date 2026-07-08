Над Самарской областью сбиты беспилотники
Самарская область подверглась атаке вражеских беспилотников в ночь со вторника на среду. Средства ПВО сбили БПЛА. Об этом сообщает Минобороны.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
В аэропорту Курумоч вводились ограничения на прием и отправление самолетов. В регионе объявлялся план «Ковер». В настоящее время ограничения сняты. Самарский аэропорт работает в штатном режиме. В регионе объявлен отбой угрозы атаки БПЛА.
В Курумоче задерживается отправление десяти рейсов (в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, Батуми, Худжанд и Анталью). Также отменен вылет двух самолетов из Самары (в Нижневартовск и Минеральные Воды).