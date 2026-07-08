В Челябинской области производство лекарств выросло на 23%

Производство лекарственных средств и медицинских материалов в Челябинской области по итогам января–мая 2026 года увеличилось на 23,2%, следует из актуального доклада Челябинскстата.

Наиболее существенно вырос выпуск сывороток и вакцин: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы производства увеличились на 34,8%. При этом только за май 2026 года производство вакцин в регионе увеличилось в 5,2 раза по отношению к маю 2025-го.

Положительные показатели также демонстрирует смежный сегмент: выпуск медицинских инструментов и оборудования, по данным статистического ведомства, за пять месяцев прибавил 14,3%, достигнув в денежном выражении 486,2 млн руб.

Евгений Рыженьков