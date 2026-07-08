В Прикамье заработал банковский онлайн-сервис наличия бензина на АЗС

Т-Банк запустил специальный сервис, позволяющий в режиме онлайн получать актуальную информацию о наличии топлива по всей России. В нем содержатся данные более чем о 20 тыс. АЗС, в том числе в Пермском крае Карта доступна в мобильном приложении Т-Банка по запросу «бензин», а также в некоторых других приложениях для автомобилистов, например «Авто.ру».

Сообщается, что сервис построен на базе данных, полученных от обезличенных транзакций. Данные обновляются по мере фиксации покупок. Для каждой автозаправочной станции указывается время последней операции и уровень актуальности данных. Кроме того, покупатели имеют возможность оставлять комментарии о наличии бензина и очередях.

Судя по данным приложения, на ряде АЗС Прикамья фиксируются проблемы с доступностью топлива. Ранее власти сообщили, что дополнительные объемы топлива в регион поставит «Газпром». Кроме того, ведется работа с Минэнерго России и Топливной биржей, чтобы ускорить транспортировку закупленных на этой площадке объемов.