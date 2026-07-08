Бургеры заподозрили в недовесе

Пользователи соцсетей заметили шринкфляцию во «Вкусно — и точка». Уменьшение веса продукции не заявлено сетью напрямую. Но в ответ на фотографии, где масса бургера в одном из заведений отличается от заявленной в меню почти на 40 г, пресс-служба заявила ТАСС, что «вес готового бургера может отличаться как в большую, так и в меньшую сторону», поскольку процесс не предусматривает взвешивания ни каждого ингредиента, ни собранного продукта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Вес «Биг Хита» с двумя котлетами из говядины, по данным продавца, составляет 216 г. Гостям «Вкусно и точка» показалось, что бургер выглядит меньше обычного, его взвесили и увидели только 180 г — минус 17% продукта. ТАСС опубликовало заявление пресс-службы: сборка каждого бургера занимает около 25 секунд, цель — отдать гостям продукт свежим и горячим, поэтому позиции не взвешиваются.

При этом на сайте и в приложении указан средний вес продуктов. Кроме того, в процессе приготовления и хранения любой горячий ингредиент теряет в весе. Однако ни в фастфуде, ни в ресторанах высокой кухни это недопустимо, отмечает омбудсмен ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов:

«Вес, указанный в меню, должен быть на тарелке. Если граммовка рассчитана на сырой продукт, должно быть указано, что при жарке он станет меньше. Когда ресторатор говорит о дельте — это обман потребителя. Единое правило: если указано 232 г, меньше быть не должно. Больше — может».

Шеф-повар, су-шеф и бригадир смены должны контролировать всю работу. Отклонения от заявленного веса влекут проблемы.

За недовес или несоответствие составу на юрлицо могут наложить штраф до 500 тыс. руб.

Чтобы не менять рецептуру, вес снижается за счет уменьшения каждого ингредиента — случайно это не происходит, отмечает шеф-повар ресторанного консалтинга Руслан Шмидов:

«Продукция в ресторанах проходит жесткий отбор: бракеражные журналы, карточки. Расхождение допускается плюс-минус 5 г. 40 г — это уже недовес. В ресторане такого быть не может. У "Вкусно — и точка" в отличие от ресторанов есть фабрика-производство, где полуфабрикаты делают машины. Вес, забитый в машину, так и формуется».

При этом из-за недовеса потребители не откажутся от привычной еды, уверен маркетолог в сфере общепита Борис Тетеревлев:

«Снижение потока не будет связано с этой ситуацией, а скорее с естественными экономическими причинами. "Вкусно — и точка" будет работать — это системная работа, взятая еще с McDonald’s, и она перебивает любой хейт».

Шринкфляция может быть связана не только с желанием сэкономить, но и с запросом общества, говорит глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Тренд на уменьшение порций наблюдается во всем мире — не только в ресторанах, но и на полках магазинов:

«Мы видим упаковки гораздо меньшего размера: не 300-400 г сосисок, а две сосиски. Тренд объясним: россияне все чаще живут поодиночке. Ты платишь больше за условную единицу, но потом не выбрасываешь испорченную еду. Сейчас растет количество потребителей препаратов для лечения диабета и снижения веса — около миллиона человек.

Появляются продукты уменьшенного размера с увеличенным содержанием белка».

Аналитики констатируют снижение интереса к вредной еде. По данным «Чек Индекса», в Москве количество чеков в фастфуде в первом полугодии снизилось на 2%.

Юлия Савина