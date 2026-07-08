Пермский университет вошел в топ вузов по уровню зарплаты выпускников-юристов

Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) занял десятое место в рейтинге с самой высокой зарплатой выпускников юридического факультета. Об этом сообщает пресс-служба портала SuperJob. Средняя заработная плата его выпускников за год выросла на 10 тыс. руб. и достигла 120 тыс. руб. в месяц. При этом, по данным аналитиков, 64% выпускников-юристов остаются работать в Перми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

На первом месте рейтинга оказался МГИМО: медианная зарплата выпускников-юристов этого вуза — 230 тыс. руб. в месяц. На втором месте — МГУ им. Ломоносова (200 тыс. руб.). Третье место делят два вуза: СПбГУ и НИУ ВШЭ (по 180 тыс. руб.). Оба университета показали отличную динамику.