Суд обязал уфимскую компанию контролировать выбросы

Суд обязал ООО «Стройбетонтранс» (Уфа) контролировать выбросы в атмосферу, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Проверка Башкирской природоохранной прокуратуры установила, что компания не организовала проверку фактической эффективности работы газоочистного оборудования, не разработала и не утвердила паспорта, программу проведения технического обслуживания и технического осмотра. Также предприятие не разработало проект санитарно-защитной зоны для эксплуатируемого объекта негативного воздействия на окружающую среду и не получило в уполномоченном органе соответствующее заключение.

По постановлениям природоохранного прокурора директора фирмы оштрафовали за нарушение правил эксплуатации аппаратуры для очистки газов и контроля выбросов вредных веществ (ч. 3 ст. 8.21 КоАП РФ), а также за нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ).

ООО «Стройбетонтранс», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в январе 2007 года. Владелец и директор компании — Владислав Конышев. Предприятие занимается производством товарного бетона. В 2025 году выручка компании составила 187,16 млн руб., чистая прибыль — 6,2 млн руб.

Майя Иванова