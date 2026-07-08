Ректор челябинского института возглавил комитет по образованию анимационного кино России

Международный институт дизайна и сервиса (МИДиС, Челябинск) усиливает свои позиции в анимационной индустрии России. Ректор вуза Максим Усынин получил предложение от президента Ассоциации анимационного кино России Ирины Мастусовой возглавить комитет по образованию. И Максим Валерьевич согласился, увидев в этом огромные возможности для талантливых ребят с Урала. Новая роль означает, что именно через Челябинск теперь будут проходить ключевые решения в области подготовки аниматоров для всей страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ректор МИДиС на фестивале анимационного кино в Китае с докладом по новой модели компетенций современного ИИ-аниматора (AI-Animator Competence Framework, разработанную МИДиС)

Фото: Предоставлено пресс-службой МИДиС Ректор МИДиС на фестивале анимационного кино в Китае с докладом по новой модели компетенций современного ИИ-аниматора (AI-Animator Competence Framework, разработанную МИДиС)

Фото: Предоставлено пресс-службой МИДиС

По словам Максима Усынина, основная задача комитета – создать современную модель компетенций аниматора с приоритетным использованием искусственного интеллекта. Эту концепцию он уже представил на международной конференции по анимации и игровому бизнесу в китайском Ханчжоу. Теперь предстоит соотнести мировой опыт и требования ведущих студий – Disney, Pixar, «Союзмультфильма» и группы компаний «Рики» – с российской системой образования и оформить это в единый профессиональный стандарт.

Речь идет о полноценном AI-аниматоре, который управляет всем циклом создания продукта: от идеи и сториборда до продюсирования и монетизации контента в форматах микродрам, вертикальных сериалов и классических проектов. В модели МИДиС сохраняет фундамент советской и российской анимационной школы – академический рисунок, живопись, композицию, 12 принципов анимации, глубокий культурный контекст. А ИИ-инструменты рассматривает как усилитель таланта, а не замену человека.

Новая должность ректора МИДиС – это серьёзная гарантия того, что направление «Цифровая анимация и моушн-дизайн» в институте и колледже развивается в связке с отраслью. Именно здесь в учебные планы первыми попадают новые подходы. Будущие аниматоры, выбирая МИДиС, получают образование, которое формируется на уровне федерального комитета и международных площадок.

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