Из-за угрозы БПЛА аэропорт Оренбурга перестал принимать и выпускать самолеты
В среду, 8 июля, на территории Оренбургской области объявили об угрозе атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Из-за режима опасности в аэропорту муниципального центра ввели план «Ковер». В целях безопасности он перестал принимать и выпускать самолеты. Евгений Солнцев добавил, что в регионе возможны перебои сотовой связи вплоть до полного ее отключения, а также напомнил жителям о запрете на съемку вражеских дронов.