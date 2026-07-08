В Приангарье за рукоприкладство осуждена бывшая воспитательница детского сада

В Усолье-Сибирском (Иркутская область) суд вынес решение по делу бывшей воспитательницы младшей группы одного из детских садов города. Она обвинялась по ст. 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего лицом… если деяние соединено с жестоким обращением»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, 28 октября 2025 года воспитательница младшей группы причинила физическую боль и нравственные страдания под видом мер воспитательного характера пятерым детям в возрасте трех лет. С жалобой на педагога в СКР обратилась мать одного из воспитанников. На предоставленных ею записях с камер видеонаблюдения видно, как воспитательница периодически дергает детей за руки и толкает их.

Обвиняемая полностью признала свою вину и раскаялась. Суд назначил ей штраф и запретил заниматься педагогической деятельностью два года.

Михаил Кичанов