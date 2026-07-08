Суд вернул государству 166 гектаров в Башкирии

В Белокатайском районе суд признал недействительными сделки о передаче более 166 га земель в частные руки, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. С иском обратилась прокуратура района.

Проверка надзорного ведомства установила, что в 2022– 2024 годах семь жителей района заключили с территориальным отделом министерства земельных и имущественных отношений республики договоры аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью свыше 166 га без проведения конкурсных процедур.

По закону максимальная площадь участка, предоставляемого гражданам для личного подсобного хозяйства, не может превышать 2,5 га. Это ограничение распространяется на все земельные участки сельхозназначения, используемые в личных целях, в том числе для сенокошения и выпаса скота.

Майя Иванова