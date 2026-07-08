Проливные дожди привели к затоплению домов в Красноярском крае

За сутки число затопленных домов в Красноярском крае увеличилось с девяти до 57. О гидрологической обстановке сообщило главное управление МЧС по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Наибольшее число таких домов — 40 — находится в Емельяновском муниципальном округе. Кроме того, 11 домов затопило в Красноярске и шесть — в Балахтинско-Новоселовском округе.

Причиной стали сильные дожди. «Буквально за несколько минут пошел резкий приток воды, вода поднялась на 80 см»,— рассказал 7 июля о ситуации на реке Каче глава Емельяновского округа Александр Походин. По данным краевого главка МЧС, жители от эвакуации отказались.

Валерий Лавский