Хакеры лишили японского пивоваренного гиганта 36,7% прибыли
Японская пивоваренная компания Asahi Group Holdings объявила причиной финансового проседания в 2025 году сбои в работе систем, вызванные кибератакой. Чистая прибыль холдинга составила 121,5 млрд иен (почти $748,1 млн), что на 36,7% меньше показателя предыдущего года, пишет издание Yomiuri.
Кибератака, произошедшая в конце сентября 2025 года, временно парализовала отгрузку продукции холдинга. Из-за этого годовая выручка Asahi снизилась на 1,5%, составив 2,89 трлн иен, а операционная прибыль от основной деятельности сократилась на 7,8% — до 262,9 млрд иен.
Несмотря на логистический кризис прошлого года, в опубликованном прогнозе на 2026 год Asahi ожидает полной стабилизации и уверенного роста показателей. Руководство холдинга рассчитывает, что в текущем году выручка увеличится на 11,2% (до 3,22 трлн иен), а чистая прибыль взлетит сразу на 59,6%, достигнув 194 млрд иен.
Взлом систем Asahi в компании обнаружили в конце сентября. Хакеры проникли в сеть, зашифровали данные и развернули программу-вымогатель. На восстановление систем компании потребовалось несколько месяцев. Как передавало BBC, вместе с атакой на систему логистики хакеры могли похитить персональные данные более чем 1,5 млн клиентов. Ответственность за нападение взяла на себя группировка Qilin, известная взломами других крупных корпораций.
Киберпреступность стала системным риском для компаний любого масштаба, влияя не только на крупный бизнес, но и на малые и средние предприятия. Кибератаки могут привести к полной остановке операционной деятельности, потере критичных данных, крупным финансовым штрафам и репутационным потерям. В следующем году прогнозируется увеличение числа кибератак с использованием искусственного интеллекта, что требует от компаний постоянной подготовки к развитию арсенала киберпреступников.
В 2024 году было зафиксировано более 1,8 млрд кибератак, причем промышленность, ИТ-индустрия и финансовая отрасль являются наиболее уязвимыми секторами. Компании часто сталкиваются с вирусами-шифровальщиками, которые парализуют работу, как это произошло с сетью магазинов «Винлаб» летом 2025 года. Эти атаки вынуждают компании инвестировать миллиарды в кибербезопасность, разрабатывая новые технологии и подходы к выявлению угроз. Государственные структуры и крупные энергетические, нефтегазовые и металлургические компании также серьезно подходят к вопросам кибербезопасности.
Стоимость хакерских взломов значительно варьируется: от $70 за инфостилеры до миллионов долларов за эксплойты. Чистая прибыль киберпреступников от успешной атаки может превышать $100 тыс. При этом часть средств уходит разработчикам вредоносного ПО, если используется партнерская программа. Дорогим этапом преступления является его подготовка, а стоимость атак с использованием вирусов-шифровальщиков стала намного выше. Также хакеры активно используют подкуп инсайдеров для получения доступа к системам. Эти факторы подчеркивают растущую сложность и масштаб финансовых потерь, связанных с киберпреступностью.