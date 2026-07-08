Хакеры лишили японского пивоваренного гиганта 36,7% прибыли

Японская пивоваренная компания Asahi Group Holdings объявила причиной финансового проседания в 2025 году сбои в работе систем, вызванные кибератакой. Чистая прибыль холдинга составила 121,5 млрд иен (почти $748,1 млн), что на 36,7% меньше показателя предыдущего года, пишет издание Yomiuri.

Кибератака, произошедшая в конце сентября 2025 года, временно парализовала отгрузку продукции холдинга. Из-за этого годовая выручка Asahi снизилась на 1,5%, составив 2,89 трлн иен, а операционная прибыль от основной деятельности сократилась на 7,8% — до 262,9 млрд иен.

Несмотря на логистический кризис прошлого года, в опубликованном прогнозе на 2026 год Asahi ожидает полной стабилизации и уверенного роста показателей. Руководство холдинга рассчитывает, что в текущем году выручка увеличится на 11,2% (до 3,22 трлн иен), а чистая прибыль взлетит сразу на 59,6%, достигнув 194 млрд иен.

Взлом систем Asahi в компании обнаружили в конце сентября. Хакеры проникли в сеть, зашифровали данные и развернули программу-вымогатель. На восстановление систем компании потребовалось несколько месяцев. Как передавало BBC, вместе с атакой на систему логистики хакеры могли похитить персональные данные более чем 1,5 млн клиентов. Ответственность за нападение взяла на себя группировка Qilin, известная взломами других крупных корпораций.

Эрнест Филипповский