Филиал «ПМУ» ко Дню семьи подвел итоги корпоративной поддержки семей сотрудников

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» направил на поддержку семей сотрудников более 18 млн рублей в 2025 году. В 2026 году объем финансирования этого направления сохранится.

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В коллективном договоре предприятия закреплено более 10 мер поддержки, связанных со вступлением в брак, рождением и воспитанием детей. Сотрудникам, создающим семью, предоставляется три дополнительных дня отдыха, включая день регистрации брака, и 10 000 рублей в виде материальной помощи. Решить квартирный вопрос семьи могут благодаря корпоративной ипотечной программе. Женщины уходят в отпуск по беременности и родам с сохранением среднего заработка на сроке 16 недель вместо 30. К рождению ребенка предусмотрена материальная помощь в размере 10 000 рублей. Также работодатель предоставляет отцу оплачиваемый выходной для встречи супруги с новорожденным из роддома. Дети сотрудников получают от «Уралхима» новогодние подарки, наборы для первоклассников, путевки в детские летние лагеря, участвуют в конкурсах и корпоративных мероприятиях.

В филиале «ПМУ» работают семь трудовых династий. Желание детей работать рядом с родителями является сигналом для рынка труда о том, что предприятие является современным, привлекательным для молодежи и проводит последовательную социальную политику.

Ольга Бухаринова, заместитель директора филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу и социальной политике:

Семейное благополучие повышает эффективность труда, поэтому усилия Компании направлены на поддержку персонала на всех важных жизненных этапах: от вступления в брак и рождения детей до приобретения жилья. Коллеги чувствуют на себе все преимущества работы в «Уралхиме» и рекомендуют своим взрослым детям трудоустройство на предприятии.

Список вакансий в филиале «ПМУ» можно посмотреть по ссылке.

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Пермь