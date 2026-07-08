Осужденного из Прикамья приговорили к 13 годам за финансирование и оправдание терроризма

Центральный военный суд в Екатеринбурге признал одного из осужденных, отбывающего наказание в колонии Прикамья, виновным в финансировании и публичном оправдании террористической деятельности. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Пермскому краю.

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Ранее сотрудники УФСБ устанановили, что осужденный, отбывающий наказание в исправительной колонии №1 ГУФСИН по Пермскому краю, являясь приверженцем радикальных взглядов, призывал к осуществлению террористической деятельности и финансировал участников международных террористических и экстремистских организаций. Следственным отделом УФСБ в отношении фигуранта было возбуждено и расследовано уголовное дело. Преступление было выявлено совместно с сотрудниками ГУФСИН по Пермскому краю.

Решением Центрального окружного военного суда г. Екатеринбурга подсудимый признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Исправительная колония №1 ГУФСИН по Пермскому краю расположена в Соликамске и имеет строгий режим содержания. Учреждение рассчитано на 1,7 тыс. осужденных. .