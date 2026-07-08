«Соврудник» объявил тендер на увеличение мощностей ЗИФ «Советская»

ООО «Соврудник» (входит в ГК «Южуралзолото») объявило тендер на реконструкцию золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) «Советская» в городском поселке Северо-Енисейский Красноярского края. По итогам работ необходимо увеличить производительность предприятия до 4,5 млн т в год. Стартовая цена контракта составляет 446,1 млн руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 22 июля, указывается на портале госзакупок.

Согласно конкурсной документации, подрядчику предстоит провести работы в здании главного корпуса ЗИФ. Победителю торгов необходимо установить электрооборудование, кабельные линии, а также силовое электрооборудование. Срок выполнения работ — 497 календарных дней.

Гарантийный срок на выполненные работы, а также на материалы и оборудование составит 36 месяцев.

По собственным данным компании «Соврудник», ЗИФ «Советская» является основным перерабатывающим активом организации. Годовая мощность золотоизвлекательной фабрики по переработке руды составляет более 4 млн т. ООО «Соврудник» зарегистрировано на территории Красноярского края. Реализует масштабный инвестиционный проект по строительству горно-обогатительного комбината на месторождении «Высокое».

Александра Стрелкова