Объем госдолга Башкирии сократился на 3,65 млрд рублей

Башкирия погасила более 3,67 млрд руб. по государственным ценным бумагам. Теперь обязательства по облигациям составляют немногим более 21,87 млрд руб., следует из отчета министерства финансов республики о государственном долге к началу июля.

Объем обязательств Башкирии по частным и бюджетным кредитам за июнь не изменился и составил 3,04 млрд и 36,4 млрд руб. соответственно. Одновременно выросла задолженность по государственным гарантиям: с 8,29 млрд до 8,31 млрд руб.

Таким образом, общий объем госдолга Башкирии по итогам первого полугодия составил 69,63 млрд руб., за месяц снизившись на 3,65 млрд руб. Нынешний показатель является минимальным с 1 февраля, когда госдолг составлял 68,66 млрд руб.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в последней редакции бюджет Башкирии предполагает дефицит по итогам года в 37,4 млрд руб. Верхний предел госдолга региона должен составить 80,9 млрд руб. Обслуживание обязательств должно обойтись республике в 7,48 млрд руб. в год.

Идэль Гумеров