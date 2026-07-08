«Новые люди» сформировали список кандидатов на выборах в алтайское заксобрание

«Новые люди» в Алтайском крае выдвинули кандидатов в законодательное собрание региона. Конференция регионального отделения (РО) партии, принявшая соответствующие решения, состоялась 7 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В общекраевую часть партсписка вошли три человека. В их числе предприниматель Максим Банных, а также два депутата городской думы Барнаула — секретарь РО, индивидуальный предприниматель Никита Федюнин и руководитель спортивного клуба «Академия спорта» Анна Галицкая.

При этом господин Федюнин также выдвинут в одномандатном округе №10 (Змеиногорский, Курьинский, Локтевский и Третьяковский районы на юге края), госпожа Галицкая — в округе №32 (часть Бийска).

В состав заксобрания избираются 68 депутатов. 34 из них — в одномандатных округах, 34 — по партспискам. По данным избирательной комиссии Алтайского края, первой из партий, представившей документы для заверения списка кандидатов, стала Партия пенсионеров.

Валерий Лавский